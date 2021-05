L'indice del settore telecomunicazioni procede in negativo (-3,30%), flessione scomposta per Telecom Italia

comparto telecomunicazioni in Italia

(Teleborsa) - Segno meno per ila dispetto dell'andamento tonico evidenziato dall'Ilha aperto a quota 11.094,1 in calo di 366,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in positivo a 276, dopo aver avviato la seduta a 275.Tra le azioni italiane adel comparto telecomunicazioni, si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,79% sui valori precedenti.Tra le azioni del, debole la giornata per, che passa di mano con un calo dello 0,62%.