La Banca centrale turca lascia il tasso di riferimento al 19%

(Teleborsa) - La Banca centrale turca (CBRT) ha lasciato il, come fatto anche ad aprile, con una decisione che non era attesa all'unanimità dagli analisti, in quanti alcuni osservatori si aspettavano un taglio del costo del denaro a causa diRecep Tayyip Erdogan."La Central Bank of the Republic of Turkey continuerà ad utilizzare con decisione tutti gli strumenti disponibili per il perseguimento dell'obiettivo primario della stabilità dei prezzi - si legge in un comunicato - Il tasso ufficiale continuerà a essere determinatoper mantenere un forte effetto disinflazionistico fino a quando forti indicatori non indicheranno un calo permanente dell'inflazione e l'sarà raggiunto".Secondo la Banca centrale del Paese, la domanda e i fattori di costo, i vincoli di offerta in alcuni settori e gli alti livelli di aspettative di inflazione continuano a porre dei rischi per il comportamento dei prezzi e le prospettive di inflazione. "Si è iniziato a osservare il rallentamento dell'impatto della stretta monetaria sul credito e sulla domanda interna - viene sottolineato - Tenendo conto degli alti livelli di inflazione e delle aspettative di inflazione,. Di conseguenza, il MPC ha deciso di mantenere invariato il tasso ufficiale".