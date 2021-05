Lavoro, CDP Venture Capital lancia "XJobs"

(Teleborsa) -prosegue il suo percorso di sostegno allo sviluppo dell'ecosistema dell'innovazione in Italia affiancando a strumenti di supporto finanziario una serie di piattaforme al servizio della community delle startup. Dal 13 maggio – annuncia CDP in una nota – sarà onlineil nuovo strumento che mette in connessione le opportunità di lavoro nelle aziende innovative del portafoglio di CDP Venture Capital e del Gruppo CDP con i talenti professionali.XJobs è il secondo strumento rivolto alle aziende ad alto potenziale, dopo il lancio di, la prima piattaforma di e-learning gratuita per chi ha già avviato un'impresa e per chi intende avvicinarsi a questo ambiente, che offre 120 moduli di formazione focalizzati sull’intero ciclo di vita delle startup. Come Digital Xcelerator, anche XJobs – spiega la nota – è uno spazio online dinamico e completamente gratuito. Pensato come una job board aperta,, inclusi ruoli altamente specializzati nell'IT, come Frontend Developer e Ingegneri Elettronici, nelle relazioni commerciali e di sistema, come Sales, Controller, Product Manager, Community Manager, ma anche nell'ambito Marketing, Legal, della filiera logistica e molto altro.presenti nel portafoglio di CDP Venture Capital e del Gruppo CDP.Digital Xcelerator e XJobs sono i primi canali dedicati alla community ad essere lanciati, parte di un'offerta complessiva articolata che CDP Venture Capital sta sviluppando nel corso del