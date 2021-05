OMS, Briand: "Su immunità sappiamo poco. Mantenere alta la guardia"

(Teleborsa) - "Sull'immunità non si sa ancora molto" pertanto "servono misure che ci consentano di riaprire in modo sicuro. Servirà una decisione politica per far tornare la vita alla normalità il più velocemente possibile cercando il giusto equilibrio tra riapertura e sicurezza". È quanto ha affermato, a "Studio 24" di RaiNews.Sul fronte dei vaccini Briand ha ribadito la raccomandazione diper scongiurare il rischio di malattia grave. "Protette queste persone, – ha proseguito – ci sono meno casi gravi e non c'è sovraffollamento di ospedali, quindi è più facile gestire la trasmissione del virus. I vaccini sono una opportunità ottima per gestire meglio la crisi. Non è però l'unico strumento, bisogna restare prudenti e continuare a usare mascherine, distanziamento sociale".Per quanto riguarda leBriand ha affermato che gli studi effettuati finora non hanno dimostrato "importanti riduzioni di efficacia". Da qui il consiglio di "continuare con i piani di vaccinazione, di non ritardarle, perché – ha sottolineato Briand – la protezione delle persone ad alto rischio è sufficiente su mortalità e morbidità. Attualmente le varianti sono preoccupanti perché più trasmissibili, ma ancora non c'è impatto dimostrato sull'efficacia dei vaccini".Nessuna indicazione, ad oggi, sulla"Ci sono molte piattaforme perché si tratta di un vaccino nuovo, ancora siamo in una fase in cui tutti i vaccini hanno licenza per uso d'emergenza, stiamo raccogliendo dati su sicurezza ed efficienza. Da qui a qualche mese, quando un numero sufficiente di persone sarà stato vaccinato, – ha spiegato Briand – potremo valutare davvero l'efficacia sulla popolazione e trarre conclusioni. Vedremo se davvero un vaccino sarà migliore di un altro e potremo fare raccomandazioni su determinate tecnologie. Ora è prematuro".