Promotica, MISE concede credito d'imposta per costi di quotazione

Promotica

(Teleborsa) -, agenzia quotata su AIM Italia e specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare le vendite, ha reso noto di aver ricevuto dal Ministero dello Sviluppo Economico (Direzione Generale per la Politica Industriale - L’Innovazione e le Piccole e Medie Imprese) il riconoscimento del- per un ammontare di- pari al 50% delle spese di consulenza sostenute nella quotazione a Piazza Affari."Il riconoscimento del credito di imposta per il processo di quotazione è un'ottima notizia - ha commentatodi Promotica - un contributo concreto alla nostra crescita aziendale. Dopo un debutto positivo sul mercato AIM Italia e un inizio 2021 sicuramente soddisfacente, siamo certi che gli azionisti continueranno a supportarci con lo stesso entusiasmo".