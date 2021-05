Wall Street chiude a due velocità

Dow Jones

S&P-500

New York

Nasdaq 100

S&P 100

energia

materiali

finanziario

utilities

DOW

Chevron

Merck

Goldman Sachs

Boeing

Walt Disney

Visa

Salesforce.Com

Akamai Technologies

Wynn Resorts

Vodafone

Western Digital

Verisk Analytics

Moderna

Tripadvisor

Bed Bath & Beyond

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,29%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 4.168 punti, in prossimità dei livelli precedenti.In lieve ribasso il(-0,3%); consolida i livelli della vigilia l'(+0,07%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+3,33%),(+1,32%) e(+0,94%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -1,71%.Tra i(+2,88%),(+2,64%),(+2,22%) e(+2,19%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,36%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,45%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,20%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+3,16%),(+2,78%),(+2,17%) e(+1,93%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -8,43%.In caduta libera, che affonda del 6,19%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,69 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,63%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 30,6K unità)14:30: Produttività, trimestrale (atteso 4,2%; preced. -4,2%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 540K unità; preced. 553K unità)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso -1%; preced. 6%)14:30: Variazione occupati (atteso 978K unità; preced. 916K unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 5,7%; preced. 6%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 1,4%; preced. 0,6%).