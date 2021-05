BMW, confermate previsioni positive nonostante aumento prezzi materie prime

BMW

(Teleborsa) - I ricavi diper il primo trimestre del 2021 sono stati pari a circa 26,8 miliardi di euro, +15,2% rispetto ai 23,3 miliardi di euro dello stesso periodo del 2020, il margine EBT si è attestato al 14%, mentre l', in netta crescita rispetto ai 574 milioni di euro del 2020."Irispetto all'anno precedente, trainati principalmente dall'aumento complessivo del volume delle vendite e dalla crescente quota di veicoli elettrificati. Ma anche l'aumento dei prezzi dellee ha contribuito all'aumento", ha detto il membro del board Nicolas Peter durante la call con gli analisti.Le vendite disono più che raddoppiate nel primo trimestre, con un totale di 70.207 veicoli elettrificati consegnati ai clienti (nel 2020 erano state 30.692 unità, +128,7%). Le consegne globali di veicoli a marchiohanno totalizzato 560.543 unità (411.809 unità nello stesso periodo del 2020, +36,1%); con 74.683 unità, le vendite del marchiosono state del 16% superiori rispetto a un anno fa;ha consegnato 1.380 automobili extra lusso ai clienti, il numero più alto mai raggiunto in un solo trimestre. I dati di vendita per lasono quasi raddoppiati su base annua, salendo del 98% a 230.193 unità (2020: 116.577 unità; +97,5%), riflettendo in parte la performance più debole dell'anno precedente.Laper le sue principali attività di produzione di automobili probabilmente si attesterà all'estremità superiore dell'intervallo del 6-8% che BMW aveva previsto per l'anno, ha specificato nella nota dei conti. Ilautomotive è salito al 9,8% nel primo trimestre, ma il produttore tedesco ha avvertito che l'aumento dei prezzi delle materie prime potrebbe avere un impatto nel prossimo futuro.