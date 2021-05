British Airways, trimestrale in perdita per 1 miliardo. In Q2 attesa capacità al 25%

International Consolidated Airlines

(Teleborsa) -(IAG), holding che controlla British Airways e Iberia, ha registrato unadi euro nel primo trimestre 2021 (nello stesso periodo del 2020 era stata di 1.860 milioni di euro). A causa dell'incertezza perdurante, la società non fornisce una guidance per il 2021.La capacità dei voli è stata del 19,6% nei primi tre mesi dell'anno rispetto al 2019 e continua a essere influenzata negativamente dal Covid-19. Gli attualisono per circa il, ma rimangono incerti e soggetto a revisione. Nel primo trimestre sono stati operati 1.306 voli solo cargo, rispetto ai 969 nel quarto trimestre 2020."Stiamo intraprendendo tutte le azioni necessarie per garantire la solidità finanziaria della nostra attività a lungo termine, compreso l'aumento di capitale di 2,7 miliardi di euro dell'anno scorso e restiamo concentrati sulla riduzione della nostra base di costi e sull'aumento dell'efficienza", ha commentato il"Stiamo facendo tutto quanto in nostro potere per emergere in una posizione competitiva più forte. Siamo assolutamente certi che una ripresa dei viaggi in modo sicuro può avvenire, come dimostrato dai dati scientifici - ha aggiunto -".