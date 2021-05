Banche, più consulenza riduce piaga liquidità "parcheggiata" sui conti correnti

Fineco

Banco BPM

BPER

MPS

Unicredit

Intesa Sanpaolo

Mediolanum

Banca Generali

Azimut

Deutsche Bank

Banca Generali

(Teleborsa) -: la capacità di offrire ai clienti una consulenza e convincerli ad impiegare i propri risparmi in prodotti del risparmio gestito ha consentito alledi, che è figlia dei tassi zero-negativi ed ha costretto le banche "tradizionali" a rivedere i canoni della propria offerta bancaria ed aumentare i costi. E' quanto emerge da una ricerca diche esamina la relazione tra incremento della liquidità e modelli di business delle banche.Dall'analisi emerge che negli, dal 2010 al 2020, la quota disui conti correnti èraggiungendo la cifra di 1.750 miliardi, mentre laitaliane nello stesso periodo èa 4.421 miliardi.rispetto al totale della ricchezza ha così costretto gliad applicaresui conti correnti:ha annunciato di voler chiudere i depositi sopra i 100mila euro e altri intermediari quali, BNL,preparano iniziative simili o comunque hanno aumentato il costo dei conti correnti. Al contrario le cosiddettecome Fideuram (),, Fineco,, Allianz Bank sono riuscire ad, che ha convinto i loro clienti ad impiegare il denaro su prodotti del risparmio gestito.Il risultato è che, nel 2020, lasulla ricchezza gestita è stata dele delAnche all’interno delle Reti, però la situazione non è omogenea. Guardando al 2020, a ottenere le performance migliori in termini di quota di liquidità rispetto al totale del patrimonio dei clienti sono state:(4%),(8%), Allianz Bank (9%),(13%), Banca Euromobiliare (13%) e Fideuram (15%). Hanno un peso della liquidità più significativo: CheBanca (35%), Wibida (28%), Fineco (27%), Mediolanum (24%).“La nostra ricerca dimostra che la liquidità non messa a reddito che giace sui conti correnti degli italiani, oltre che alla paura e all’incertezza nel futuro conseguenti all’emergenza del Covid, è legata anche alla maggiore o minore capacità di fare consulenza da parte della Banca", afferma, CEO di Excellence Consulting, aggiungendo "interessante anche il fatto che all’interno dell’aggregato delle banche reti la situazione sia disomogenea, con quelle advisor-centriche (Fideuram, Banca Generali, Allianz Bank e Azimut) che risentono del problema dell’eccesso di liquidità in forma molto minore rispetto alle più digitali (Fineco, Widiba e Che Banca)".