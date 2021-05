BFF Bank, utile netto rettificato di 27,8 milioni di euro in primo trimestre

BFF Bank

(Teleborsa) - Il CdA diha approvato gli schemi di bilancio consolidati del, i primi schemi consolidati dopo l'acquisizione e la fusione per incorporazione di–Banca Depositaria Italiana, con consolidamento contabile e fiscale effettivo il primo marzo 2021. Nei primi tre mesi dell'anno irettificati sono stati di 76 milioni di euro, di cui 36,2 milioni provenienti dal core business Factoring & Lending. L'rettificato è stato di 35,5 milioni di euro, sostanzialmente stabile rispetto ai 35 del primo trimestre 2020 a parità di perimetro.L'del primo trimestre è aumentato a 184,3 milioni di euro, in relazione al badwill "lordo" (che potrebbe cambiare dopo la conclusione della PPA), con le attività immateriali ex-DEPObank incluse nello Stato Patrimoniale consolidato. L'utile netto rettificato è stato di 27,8 milioni di euro (+8% su base annua), grazie alla buona performance dei business dei Transaction Services (Securities Services e Payments) e ai costi inferiori.Le, esclusi i Comuni italiani in dissesto, si sono attestate a 6,3 milioni di euro, pari allo 0,2% degli impieghi netti, con un Coverage ratio del 72%. L'aumento delle Sofferenze Nette da 66,8 milioni di euro alla fine del 2020 a 74,3 milioni di euro a fine primo trimestre 2021 è interamente guidato dalla crescita dell'esposizione verso i comuni italiani in dissesto da 64 milioni di euro. Il coefficienteè al 17,3% e il Total Capital ratio al 21,7%.