Borsa, G Rent presenta comunicazione pre-ammissione su AIM

(Teleborsa) - G Rent, proptech company attiva nel settore dell’hospitality di immobili di lusso, ha presentato ala comunicazione di pre-ammissione, funzionale all'ammissione alla quotazione delle azioni e dei Warrant sul mercato AIM Italia, gestito da Borsa Italiana e dedicato alle piccole e medie imprese.Ilè stato fissato tra un minimo di 2,9 euro e un massimo di 3,1 euro per azione.Per il percorso di quotazione in Borsa – la cui conclusione è prevista entro il mese di maggio – G Rent ha scelto Ambromobiliare SpA come Advisor Finanziario; Banca Finnat in qualità di Nomad e Global Coordinator; BDO Italia quale Advisor contabile e Nctm come consulente legale.- commenta- che consoliderà il posizionamento di leadership della nostra società in un mercato dalle grandi potenzialità: il focus specifico sullo short rent degli immobili di lusso, ci rende, infatti, un unicum nell’ambito dei Property Manager. Copriamo una vasta gamma di servizi attraverso due linee di business: “Luxury Houses”, che si rivolge a clientela privata per la gestione in full outsourcing di immobili di altissimo pregio destinati allo short rent, e “Corporate Houses”, in fase di avvio, con una offerta per investitori e sviluppatori per la gestione in full outsourcing di pacchetti di unità immobiliari destinate allo short, medium e long rent per una clientela che si sposta per motivi di lavoro".Presidente di G Rent è Marco Speretta (che ricopre anche la carica di Direttore Generale di Gabetti Property Solutions e AD delle reti Gabetti Franchising Agency, Professionecasa e Grimaldi Immobiliare), Vice Presidente è Antonio Ferrara (che è anche AD di Monety, società del Gruppo Gabetti) e AD è Emiliano Di Bartolo (che opera da anni nel Real Estate).