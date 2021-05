Borse europee contrastate. Positiva Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Unicredit

Banco BPM

BPER

Prysmian

Amplifon

Campari

Recordati

STMicroelectronics

ASTM

Banca Ifis

Fincantieri

Banca Popolare di Sondrio

Juventus

Alerion Clean Power

Bff Bank

MARR

(Teleborsa) - In un panorama europeo negativo, si registra, che conquista la maglia rosa in Eurolandia. Gli investitori guardano al con ferro e rame che hanno ritoccato i loro record - e alle dichiarazioni dei funzionari dellasull'attuale politica monetaria ultra accomodante.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,49%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,89%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,09% a quota +111 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,90%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,14%, resta vicino alla parità(+0,03%), e pensosa, con un calo frazionale dello 0,23%.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,37%, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 27.048 punti.Leggermente positivo il(+0,5%); poco sotto la parità il(-0,38%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,24%),(+3,05%),(+3,02%) e(+1,93%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,59%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,31%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,27%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,16%.di Milano,(+8,55%),(+4,64%),(+4,39%) e(+3,25%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,46%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,31%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,73%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,65%.