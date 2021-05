Borse europee giù. Bene invece Piazza Affari spinta dalle banche

BPER

(Teleborsa) - In un panorama europeo negativo, si registra, che conquista la maglia rosa in Eurolandia. Si distinguono, sulla Borsa milanese, le banche, conin cima al listino. A livello europeo, è in ribasso la maggior parte delle compagnie aeree sulla delusione per la green list dei Paesi in cui si può viaggiare pubblicata dal governo britannico.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,217. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,27%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,76%, a 65,39 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +113 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,93%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,23%, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,23%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,48% a 24.730 punti, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 27.072 punti.In moderato rialzo il(+0,45%); pressoché invariato il(-0,19%).di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 3,25%.Effervescente, con un progresso del 2,93%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,70%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,24%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,26%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,73%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,54%.Tra i(+8,47%),(+4,39%),(+3,52%) e(+3,26%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,59%.Sensibili perdite per, in calo del 3,39%.scende dell'1,54%.Calo deciso per, che segna un -1,28%.