Brembo, ricavi record a 675 milioni di euro nel primo trimestre 2021

Brembo

(Teleborsa) -ha registrato, in crescita del 17,2% (+20,9% a cambi costanti) rispetto al primo trimestre dell'anno precedente. Se paragonati con il primo trimestre 2019, che rappresenta un confronto più omogeneo rispetto agli effetti della pandemia da Covid-19, i ricavi del primo trimestre 2021 evidenziano una crescita dell'1,2%.L'margin è al 20,1% a 135,6 milioni di euro (+32,9% sul primo trimestre 2020) e l'EBIT margin al 12,4% a 83,7 milioni di euro. Il trimestre si è chiuso con un utile netto di 61,4 milioni di euro, che si confronta con i 29,8 milioni dell'analogo periodo del 2020. Gli investimenti netti sono stati pari a 48,3 milioni di euro. L'si è attestato a 438,9 milioni di euro, in aumento di 54,2 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2020."Nella storia di Brembo non avevamo, che crescono non solo rispetto allo stesso periodo del 2020, ma anche e soprattutto rispetto al 2019 - ha commentato il- I risultati sono stati trainati dall'andamento positivo di tutti i segmenti e le geografie in cui operiamo. Nonostante lo scenario di mercato rimanga permeato da uno stato di incertezza, questi risultati ci consentono di guardare con fiducia ai prossimi mesi".A livello geografico, le, in Germania del 6,1%, in Francia del 27,6% e nel Regno Unito del 6,2% (+8,0% a cambi costanti). L'cresce del 31,2% (+44,3% a cambi costanti), ladel 97,4% (+100,9% a cambi costanti; +39,6% rispetto al primo trimestre 2019) e il Giappone del 20% (+20,9% a cambi costanti). Il mercato nord americano (Stati Uniti, Messico e Canada) è in crescita del 5,9% (+14,4% a cambi costanti), mentre quello sudamericano (Brasile e Argentina) è in calo del 21,1% ma cresce, a cambi costanti, del 3,3%.