Centri commerciali, Frausin (Federdistribuzione): basta chiusure weekend

(Teleborsa) - Domani, martedì 11 maggio alle 11,00 i punti vendita degli oltre 1000 centri commerciali d'Italia manifesteranno contro le chiusure neicon il gesto simbolico diper alcuni minuti. Lo ha annunciato in una nota Confesercenti precisando che l'iniziativa, che coinvolge oltre 30.000 negozi e supermercati, è promossa dalle Associazioni del commercio, ANCD-Conad, Confcommercio, Confesercenti, Confimprese, CNCC-Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali e Federdistribuzione."Chiediamo che sia arrivi subito a una decisione per i Centri Commerciali: devono riaprire nei fine settimana, permettendo a una rete di oltre 30.000 negozi diLo ha detto, Presidente di Federdistribuzione sottolineando che "l'iniziativa delle saracinesche abbassate è un messaggio chiaro: une deve poter ripartire per dare il suo determinante contributo alla ripresa economica. Occorre garantire l’occupazione e il supporto alle tante realtà produttive dell’indotto. I protocolli di sicurezza, già attivi da tempo, riescono a garantire efficacemente la gestione degli accessi e dei flussi, tenere chiuso nei giorni festivi e prefestivi è solo un danno per le