Crolla Juventus con Champions League a rischio

(Teleborsa) - Affonda lacon i prezzi allineati a 0,705 per una. A incidere sull'andamento del titolo è la sconfitta di ieri sera con il Milan (0-3), che ha fatto scivolare la squadra torinese al quinto posto in classifica, con il rischio di rimanere esclusa dalla prossima edizione della Champions League.Inoltre, venerdì scorso laha approvato le misure di reintegro per nove club coinvolti nell'organizzazione della, mentre "si è riservata tutti i diritti di intraprendere qualsiasi azione che ritenga appropriata" nei confronti di Barcellona, Real Madrid e Juventus, le tre squadre che hanno finora rifiutato accantonare il progetto.Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 0,6887 e successiva a quota 0,6723. Resistenza a 0,7172.