Da coprifuoco a wedding, la roadmap delle riaperture

(Teleborsa) - Ennesima settimana decisiva per ilgià al lavoro per definire ilcon la curva dei contagi che mandaNella giornata di ieri si sono registrate, uncomunque alto ma il più basso dallo scorsoDal, daipassando per i centri ctanti i settori che chiedono a gran voce laIntanto, al Ministero della Salute si ragiona su una possibile modifica dellche potrebbe altrimenti rimandare alcune regioni in arancione nonostante il trend positivo suTra i settori che chiedono a gran voce laquello dei– spiega il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastellai – mi hanno scritto e io li rassicuro: il Governo ci sta lavorando e sulla base dell’andamento dei contagi presto daremo una data” per la ripresa “perchè i matrimoni vanno programmati per tempo. E lo stesso vale per lo sport. Già in settimana ci saranno cabine di regia con il Cts per dare date a questi settori”. Tra len stand by ci sono le piscine al chiuso e le palestre.Per ille Regioni puntano a ripartire già dall’1 giugno con le linee guida messe a punto, che prevedono banchetti all’aperto, ospiti rigorosamente distanziati e tutti con la mascherina. Ma una data più probabile è quella del 15 giugno. Il via libera alle piscine al chiuso potrebbe invece avvenire prima. Ovviamente, tutto è condizionato da un’attenta analisi dei dati epidemiologici dal 26 aprile.Per quanto riguarda i, caffè al bancone ed il prolungamento del coprifuoco (alle 23 o alle 24, ancora da capire quale linea avrà la meglio nel Governo) le novità potrebbero scattare già da lunedì 17 maggio. Ma la quadra ancora non c’è e il Premier Draghi dovrà quindi trovare una sintesi come è accaduto per le riaperture del 26 aprile scorso. La cabina di regia politica che deciderà si riunirà a metà settimana.Nel frattempo, complice ilil weekend appena trascorso è stato caratterizzato da spiagge e zone dellaaffollate, con tanti interventi delle forze dell’ordine che nella giornata di ieri hanno sanzionato