ERG, acquisisce parco eolico in Svezia ready to build da 62 MW

ERG

(Teleborsa) -, tramite la propria holding svedese, ha perfezionato l’acquisizione dal Gruppo BayWa r.e. attivo nello sviluppo, costruzione e gestione di impianti di energia da fonti rinnovabili, dei permessi per la costruzione di un parco eolico della potenza di 62 MW situato nel Sud della Svezia.ll progetto - spiega una nota - prevede l’installazione di 10 turbine Siemens Gamesa da 6.2 MW di ultimissima generazione la cui produzione annua stimata è di circa 210 GWh, pari a quasi 3400 ore equivalenti e a circa 140 kt di emissione di CO2 evitata ogni anno. L’avvio della costruzione del parco è previsto entro il primo semestre di quest’anno e l’entrata in esercizio entro la fine del 2022.comprensivo sia dei permessi a costruire che dei costi di realizzazione.BayWa r.e supporterà ERG durante tutta la fase di costruzione fino alla messa in esercizio dell’impianto."Con questo accordo. Lo facciamo con un asset di elevata qualità e dotato delle più avanzate tecnologie attualmente esistenti sul mercato - ha commentato-. La Svezia, uno dei paesi più virtuosi nel percorso di decarbonizzazione, ha inoltre un mercato dei PPA tra i più sviluppati e liquidi di Europa, che ci offrirà tutte le flessibilità nella vendita dell’energia. Quest'operazione si inquadra perfettamente nel nostro Piano Industriale, che presenteremo tra pochi giorni".