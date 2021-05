Giornata tonica per l'indice media italiano (+1,26%)

comparto media dell'Italia

Mondadori

(Teleborsa) - Ilsi muove all'insegna degli acquisti a dispetto dell'intonazione debole mostrata dall'Ilha aperto a 10.656,4, in aumento di 133,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua a viaggiare sotto la parità a 257, dopo aver avviato la seduta 257.Tra i titoli adell'indice media, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,09% sui valori precedenti.Tra ledi Piazza Affari, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 6,06%.Ilavanza dell'1,54%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,36%.