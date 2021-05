PA, Brunetta: merito al centro dei concorsi

(Teleborsa) - "Occorrerà sempre di più mettere al centro il. I concorsi sono stati sempre troppo lunghi in Italia, con una durata media di 4-5 anni. Faremo concorsi semplificati, mai più carta e penna, tutto digitale e in 100 giorni, per consentire di fare 2-3 concorsi l'anno in ragione delle loro esigenze e con posizioni certe". Lo ha detto il Ministro per la Pubblica Amministrazione,Radio24, ospite di Maria Latella, sottolineando che i concorsi non saranno più "con ""Idi una cultura deteriore, di una cultura assistenzialistica che nonQuesti giovani hanno paura di confrontarsi, li considero delle nostre vittime, di chi aveva la responsabilità e non l'ha usata nel modo migliore", dice Brunetta annunciando unabasati sul"Si minacciano addirittura manifestazioni di giovani con dei cartelli non vogliamo fare il concorso, io credo che questi giovani siano vittime di clientele, di segnali sbagliati. Questo - aggiunge il ministro - mi auguro che sia il passato. Non ce l'ho con questi giovani che non vogliono fare il concorso, ce l'ho con la cattiva classe politica, sindacale, di quelli che rappresentano questi giovani, perchè dà cattivi messaggi e crea delle vittime perchè un giovane che abbia paura di un concorso è già perdente in sè". Mentre "la stragrande maggioranza dei giovani di ogginon vogliono essere ricattati da nessuno,