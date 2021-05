Piazza Affari, i dividendi di oggi 10 maggio 2021

Conafi

(Teleborsa) - Oggi, lunedì 10 maggio in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:ISIN: IT0004105653Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,027 EURData di pagamento: 12/05/2021ISIN: IT0004922826Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 1,05 EURData di pagamento: 12/05/2021ISIN: IT0005416281Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,14 EURData di pagamento: 12/05/2021ISIN: IT0003865588Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,055 EURData di pagamento: 12/05/2021ISIN: IT0003865570Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,055 EURData di pagamento: 12/05/2021ISIN: IT0005312027Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1 EURData di pagamento: 12/05/2021ISIN: IT0005119810Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,285 EURData di pagamento: 12/05/2021ISIN: IT0004997984Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,15 EURData di pagamento: 12/05/2021ISIN: IT0005138703Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,2 EURData di pagamento: 12/05/2021ISIN: IT0005372344Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,55 EURData di pagamento: 12/05/2021ISIN: IT0005337958Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,13 EURData di pagamento: 12/05/2021ISIN: IT0003683528Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,11 EURData di pagamento: 12/05/2021ISIN: IT0004376858Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,06 EURData di pagamento: 12/05/2021ISIN: IT0001178299Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,014 EURData di pagamento: 12/05/2021ISIN: IT0005262149Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,28 EURData di pagamento: 12/05/2021ISIN: IT0003324024Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,083 EURData di pagamento: 12/05/2021ISIN: IT0005421646Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,11 EURData di pagamento: 12/05/2021ISIN: IT0003203947Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,26 EURData di pagamento: 12/05/2021ISIN: IT0004171440Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,36 EURData di pagamento: 12/05/2021ISIN: IT0001454435Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,04 EURData di pagamento: 12/05/2021ISIN: IT0005335754Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,241 EURData di pagamento: 12/05/2021ISIN: IT0003850929Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,54 EURData di pagamento: 12/05/2021