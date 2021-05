Piazza Affari regina d'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che si colloca in pole position tra i listini azionari europei che terminano in parità.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,217. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,51%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,57%.In discesa lo, che retrocede a quota +109 punti base, con un decremento di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,88%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia. Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dello 0,78%, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 27.157 punti.di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 5,39%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 3,87%.Decolla, con un importante progresso del 2,76%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,62%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,60%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,65%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,41%.Tentenna, che cede lo 0,86%.del FTSE MidCap,(+8,47%),(+6,20%),(+5,67%) e(+5,11%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,02%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,53%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,15%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,98%.