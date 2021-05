Prima Industrie avvia un programma di acquisto di azioni proprie

Prima Industrie

Prima Industrie

(Teleborsa) -ha comunicato, in esecuzione dell’autorizzazione dell’Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2021.La società potrà acquistare fino ad un massimo di 150.000 azioni ordinarie ovvero per un controvalore massimo di acquisto pari a 5 milioni di euro.Fra le finalità dell’autorizzazione, ha reso noto Prima Industrie, rientra la possibilità di assegnare le azioni a servizio dei piani di incentivazione azionaria a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società del gruppo, oppure l’utilizzo a servizio di eventuali assegnazioni gratuite ai soci, ovvero a servizio di operazioni straordinarie o quale strumento di sostegno della liquidità del mercato.Il programma di acquisto di azioni proprie verrà attuato nell’ambito delle condizioni stabilite dalla deliberazione dell’Assemblea degli Azionisti, per la durata di diciotto mesi a partire dal 20 aprile 2021.Alla data odierna la società detiene direttamente 100.000 azioni proprie, pari complessivamente allo 0,95% dell’intero capitale sociale.Nel frattempo, in Borsa,estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 20,95 euro.