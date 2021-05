Seduta molto negativa per il settore viaggi e intrattenimento a Milano (-1,61%), netto calo registrato da S.S. Lazio

comparto viaggi e intrattenimento

comparto viaggi e intrattenimento europeo

FTSE Italia Travel & Leisure

indice EURO STOXX Travel & Leisure

media capitalizzazione

Juventus

Autogrill

bassa capitalizzazione

S.S. Lazio

A.S. Roma

(Teleborsa) - Rosso per ilche supera l'andamento in discesa delIlha aperto la giornata a quota 32.838,1 con una perdita di 533,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 226, dopo una partenza a 228.Tra i titoli adell'indice viaggi e intrattenimento, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 3,46% sui valori precedenti.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,19%.Tra i titoli adel comparto viaggi e intrattenimento, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 3,46% sui valori precedenti.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,92%.