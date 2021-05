Turismo, Costa: "Volano economia, necessario garantire sicurezza"

(Teleborsa) -per rilanciare l'economia eper garantire la sicurezza di chi viaggia. E' quanto auspicato dal sottosegretario alla salute, in occasione di un, l'associazione rappresentativa dei gestori aeroportuali italiani, in cui si è parlato anche diil personale aeroportuale, che ha garantito il servizio nonostante la pandemia."La volontà del governo diè forte e significativa", ha detto il sottosegretario Costa, aggiungendo "siamo convinti che il settore turistico, tra i più colpiti dalla pandemia, possa rappresentare unitaliano e un'opportunità per le tante aziende dell'indotto in termini di occupazione e ripresa economica".Il sottosegretario però ha ricordato l'importanza dicon "l'introduzione delitaliano in anticipo di un mese rispetto all'Unione Europea". Per Costa è importante anche "garantire ambienti protetti in cui viaggiare" e ", aree e strutture di transito dei passeggeri". Di qui il giudizio favorevole alla proposta didele di "tutte le categorie che hanno garantito e che garantiscono la continuità dei servizi durante l'emergenza pandemica".Soddisfatto per l’esito positivo dell’incontro il Vice Presidente Vicario di Assaeroportiche ha dichiarato: "Abbiamo apprezzato la disponibilità del Sottosegretario di Stato alla Salute, Andrea Costa, che ha confermato ilper la ripresa del turismo e ha assicurato il suo intervento per l’individuazione di modalità che favoriscano il rda parte dei passeggeri. In quest’ottica si iscrive l’impegno assunto di verificare con il suo Dicastero la possibilità diaeroportuale nel più breve tempo possibile".