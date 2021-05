Alla deriva la borsa di Tokyo. Misto il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Giornata nera per la Borsa di, che ha seguito la pesante performance degli indici azionari americani, in particolare la contrazione del listino tecnologico del Nasdaq.L'indice Nikkei affonda con una discesa del 3,15%, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata giovedì scorso, mentre, al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni l'(+0,15%).Depresso(-1,69%); con analoga direzione, in ribasso(-1,37%).In rosso(-0,74%); come pure, in discesa(-1,21%).Giornata piatta per l', che mostra un esiguo +0,11%. Frazionale rialzo per l', che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,3%. Seduta fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,15%.Il rendimento per l'è pari allo 0,09%, mentre il rendimento deltratta al 3,15%.