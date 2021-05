Coronavirus in Italia, tasso positività in calo. Verso "ricalcolo" rischio Regioni

(Teleborsa) - Sonoi nuovi contagi da Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di oltre, tra antigenici e molecolari con il asso di positività che scende al(-1,5% rispetto a ieri). Questi i numeri del bollettino di oggi, martedì 11 maggio, diffuso da Ministero della salute. Torna a salire il numero dei decessi:Nel frattempo, Istituto superiore della Sanità (Iss) e tecnici delle Regioni al lavoro sul possibiledel contagio, che domani dovrebbe essere esaminato nell'incontro tra Governo e Regioni. Sul tavolo ci sarebbe la revisione di due indicatoriIn pratica, il passaggio in zona ad alto rischio avverrebbe se il livello di occupazione di area medica ospedaliera e area intensiva arrivasse rispettivamente al(ora al 40 e al 30). Tre le fasce di incidenza: quella a maggior rischio sarebbe fissata a partire da 150 casi su 100mila persone.Nella maggioranza intanto tiene banco ilquestioni che sarebbero stati posti dal Ministrodurante la riunione a Palazzo Chigi. Ladial Governo chiede che il tagliando all'ultimo decreto Covid venga fatto questa settimana. Stessa richiesta avanzata, si apprende dalle stesse fonti, anche dai ministriSecondo quanto si apprende da fonti dem dopo la riunione di oggi a Palazzo Chigi sul dl sostegni bis, ilè favorevole a discutere nella prossima cabina di regia di riaperture, se i numeri migliorano e se la campagna vaccinale prosegue a ritmi serrati."Idimostrano che la linea della prudenza è la sola strategia per contenere il Covid 19 e battere la pandemia, insieme alla campagna di vaccinazione. Quella linea non va abbandonata., sottolineano fonti diRiaprire ciò che ancora è chiuso, stop coprifuoco alle, serrande alzate nei centri commerciali anche nel fine settimana, via libera alle cerimonie, impianti sportivi attivi a partire dagli stadi: queste alcune delle richieste del centrodestra di governo e contenute in una mozione presentata al Senato. L'obiettivo - informa la Lega - è quello di imprimere udi tutte le attività e alla