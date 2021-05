Disoccupazione, Biden: "Titolari indennità deve accettare qualsiasi lavoro proposto"

(Teleborsa) - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha escluso che i benefits contro la disoccupazione, estesi a marzo durante la crisi da Covid, impediscano ai lavori americani di accettare nuovi lavori, come affermano i suoi oppositori.Il presidente americano ha chiarito infatti che un disoccupato dovrà necessariamente accettare qualsiasi lavoro gli venga proposto, pena la decadenza del sussidio contro la disoccupazione. "Se stai ricevendo l'indennità di disoccupazione e ti viene offerto un lavoro adeguato, non puoi rifiutare quel lavoro e continuare a ricevere l'indennità di disoccupazione", ha affermato Biden.Il Dipartimento del Lavoro statunitense lavorerà con gli Stati per stabilire i requisiti che coloro che ricevono l'indennità devono avere per dimostrare di essere attivamente alla ricerca di lavoro.