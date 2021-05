Future USA negativi. Titoli tech ancora sotto pressione

(Teleborsa) - Dopo una giornata pesantemente negativa per il Nasdaq, l'andamento dei future USA indica che la seduta odierna del. Il rally dei prezzi delle materie prime sta alimentato la preoccupazione che l'intaccherà il rimbalzo dell'economia statunitense, con ripercussioni anche sui grandi rialzi del mercato azionario.Il contratto sulè in ribasso dello 0,42% a 34.521 punti, mentre quello sulloperde lo 0,82% a 4.149 punti. Il derivato sulè invece il peggiore, registrando un ribasso dell'1,52% a 13.155 punti.Ilresterà al centro dell'attenzione poiché la chiusura del più grandedel Paese, a causa di un attaco hacker, è entrata nel suo quinto giorno, sollevando preoccupazioni per i picchi di prezzo di gas e benzina. Colonial Pipeline ha comunque affermato che dovrebbe riavviare l'operatività in maniera "sostanziale" entro la fine della settimana.