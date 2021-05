Gruppo BPER, supporto alle imprese di ANCE per gestione Superbonus 110%

BPER

(Teleborsa) - Il Gruppoe l'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) hanno stretto un accordo per assistere le aziende iscritte all'associazione nell'per la riqualificazione del patrimonio immobiliare. L'intesa prevede un sostegno reciproco per agevolare le aziende nella gestione dell'iter di accesso allo strumento fiscale, facilitando l'avvio di interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza sismica degli edifici."Con l'accordo siglato oggi ANCE rafforza i rapporti con il sistema creditizio per fornire massima assistenza alle imprese sul territorio impegnate negli interventi di riqualificazione legati al Superbonus110% - ha commentato il- Per cogliere tutte le opportunità legate allo strumento è necessario unire le forze per agevolare imprese e cittadini e consentire un accesso più ampio possibile al bonus, accelerando i tempi per l'avvio dei lavori e mettendo a sistema le professionalità di tutti gli attori coinvolti"."L'accordo con ANCE rappresenta un'ottima opportunità che permetterà al Gruppo BPER di fornire supporto alle imprese e professionisti associati attraverso la concessione di appositi finanziamenti ein relazione a lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico degli immobili agevolati con il Superbonus 110%", ha dichiarato ilge vice direttore nerale e Chief Business Officer di BPER Banca,