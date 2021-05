I mercati europei chiudono in forte calo. A Milano reggono le banche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. Intanto il mercato USA mostra un andamento negativo, sui timori di una livello globale.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,217. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.832,7 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 65,1 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a +110 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,94%.sensibili perdite per, in calo dell'1,82%, in apnea, che arretra del 2,47%, e tonfo di, che mostra una caduta dell'1,86%.Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con ilche lascia sul terreno l'1,64%, interrompendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il, che retrocede a 26.704 punti, ritracciando dell'1,65%.Pessimo il(-1,58%); sulla stessa tendenza, in forte calo il(-2,21%).di Milano, troviamo(+0,99%),(+0,90%) e(+0,57%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che termina la seduta con -4,11%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,96%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,37%.Affonda, con un ribasso del 3,08%.di Milano,(+4,37%),(+2,38%),(+1,59%) e(+1,18%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,20%.Crolla, con una flessione del 5,12%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,60%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,19%.