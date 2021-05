Il comparto del commercio in Italia si muove verso il basso (-4,02%)

settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

(Teleborsa) - Andamento depresso per il. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dalIlha aperto la giornata a quota 146.263,6 perdendo -5.862,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 745, dopo un avvio di sessione a 756.Tra le medie imprese quotate sul, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 2,03% sui valori precedenti.Tra le azioni del, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 5,35% sui valori precedenti.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,01%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,21%.