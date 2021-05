Mediobanca, utile trimestre balza a 193 milioni

Mediobanca

(Teleborsa) -chiude il terzo trimestre dell'esercizio 2020-2021 con un utile netto di 193,3 milioni, più che raddoppiato rispetto agli 84,6 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente. Ilè salito del 13,9% a 662,8 milioni.Neichiusi al 31 marzo l'utile è salito del 9,4% a 603,9 milioni. I ricavi sono aumentati del 3% a 1,96 miliardi, con commissioni nette al livello record di 571 milioni (+17%) e margine di interesse a 1,1 miliardi (-1%). In crescita dell'1,6% a 905,6 milioni i costi di struttura, per un rapporto cost/income in calo al 46,1%.Sul fronte della, il coefficienteè al 16,3%, in aumento di 20 punti base rispetto a giugno 2020."I nove mesi vedono la conferma di una robusta attività commerciale in tutti i segmenti, trainata dagli investimenti in persone, tecnologia e distribuzione che hanno permesso di superare brillantemente gli effetti del lockdown, accelerando il percorso di crescita. Ricavi, utile e solidità patrimoniale mostrano apprezzabili aumenti, confermati anche nell’ultimo trimestre", spiega la banca in una nota.