Sicurezza alimentare, ENEA nel progetto UE per strategia unitaria

(Teleborsa) - Attivare unanel campo della sicurezza alimentare: questo l’obiettivo del progetto europeofinanziato dal programmache vede riuniti in un consorzio di ricercaprovenienti da 12 Paesi, di cui tre dall’Italia: ENEA, CNR (coordinatore) e APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea in Italia).In- chiarisce la nota - il progetto dovrà sviluppare una piattaforma multi-stakeholder che metterà in rete tutti gli attori nazionali e internazionali che operano nel campo delladalle"Oltre ad aprire la strada verso una più stretta collaborazione tra tutti gli stakeholder e a ridurre l’attuale frammentazione di competenze e di conoscenze, la nuova piattaforma svolgerà anche un ruolo di centro servizi per garantire sicurezza, salute e qualità in materia alimentare", sottolinearicercatrice della divisione ENEA di Biotecnologie e agroindustria e responsabile del progetto per l’Agenzia.La piattaformasupporterà la(EFSA - European Food Safety Authority) nelle principali sfide in questo settore, anche attraverso la formulazione di raccomandazioni. Grazie a questo network digitale, saranno resi disponibili inoltre dati e informazioni che permetteranno di garantire trasparenza e aumentare la fiducia da parte dei cittadini-consumatori.FoodSafety4EU promuoverà anche l’integrazione di dati e strumenti digitali sviluppati nell’ambito del progetto con quelli di METROFOOD - infrastruttura di ricerca ESFRI coordinata da ENEA - e FNS-Cloud e con tutte le risorse per laPreviste inoltrecon i programmi Joint Programming Initiative on Agriculture, Food Security and Climate Change (FACCE-JPI), A Healthy Diet for a Healthy Life (HDHL-JPI) e European Institute of Innovation & Technology-Food (EIT-Food)."In questo ampio contesto, tutti gli attori coinvolti saranno impegnati nel massimizzare iper tutti ed evitare duplicazioni. Quando poi il progetto finirà nelcercheremo di trasformare questa grande community in unconclude Zoani.