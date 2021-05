Tesla sospende piani per nuova fabbrica a Shanghai su tensioni USA-Cina

Tesla

(Teleborsa) -avrebbe sospeso i suoi piani per acquistare un nuovo terreno dovea causa delle tensioni tra USA e Cina, con i dazi attualmente in vigore che renderebbero anti-economico esportare poi le auto negli Stati Uniti. Con- imposti in aggiunta ai prelievi esistenti sotto l'ex presidente Donald Trump e ancora in vigore - la società fondata da Elon Musk non intenderebbe investire ulteriormente sulla produzione cinese, secondo quanto riporta Reuters.Tesla aveva in precedenza preso in considerazione l'a più mercati, inclusi gli Stati Uniti, hanno riferito fonti a Reuters. La casa automobilistica californiana attualmente consegna i Model 3 fabbricati in Cina in, dove sta anche costruendo una fabbrica in Germania. Lo stabilimento di Shanghai è progettato per produrre fino a 500.000 auto all'anno e attualmente produce veicoli Model 3 e Model Y a una ritmo di 450.000 unità all'anno.La società guidata da Musk - che ha registrato(il 30% del totale) - non ha mai dichiarato ufficialmente l'intenzione di acquisire il terreno adiacente al suo attuale sito, anche se erano già uscite diverse indiscrezioni sull'operazione. Se effettivamente l'espansione dovesse andare in porto, Tesla potrebbe