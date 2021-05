Al via "Venti di impresa – Le nuove rotte del made in Italy", la serie di podcast firmati Sace-Radio24

(Teleborsa) - Una serie di podcast originali nel formato free talk, un dialogo fra(conduttore di Radio 24) e(Head of Education di Sace), per scoprire come abbracciare il cambiamento di questi anni con uno sguardo oltreconfine. I consigli degli esperti del settore e le testimonianze degli imprenditori che hanno già aperto la strada e che raccontano come stanno affrontando la “nuova normalità” ai microfoni di Anna Marino.– Le nuove rotte del Made in Italy, disponibile anche sul sito di Sace e sulle principali piattaforme, traccia la road map per conoscere le nuove regole dell', approfondisce temi come lo sdoganamento smart e l'economia in chiave sostenibile, fa scoprire le opportunità dell'innovazione digitale, del fare rete e del come svilupparsi sui mercati esteri.La serie diè realizzata da Radio 24 e da Sace Education, il nuovo hub formativo che offre formazione profilata e gratuita alle PMI e al mondo dei professionisti.