Asia in forte calo. Giornata drammatica per Tokyo

(Teleborsa) - Giornata no anche per i mercati asiatici, che come quelli occidentali, scontano l'impennata dei prezzi delle materie prime e dell'inflaizone, che rischiano di accelerare i programmi di uscita delle banche centrali.Pioggia di vendite sul listino di, che termina con una pesante flessione dell'1,39% sul Nikkei 225 e dell'1,17% sul Topix. In netto peggioramento(-1,57%).Migliore tenuta per le borse cinesi, conche chiude sulla parità assieme a. Pesante(-4,14%) che sconta la risalita dei contagi ed il rischio di un nuovo lockdown.Sui livelli della vigilia(+0,17%), mentre perdono terreno(-0,63%),(-0,60%) e(-0,97%). In controtendenza(+0,3%).Negativo(-0,91%); come pure, in ribasso(-0,72%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,03%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,07%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,18%.Il rendimento dell'scambia allo 0,08%, mentre il rendimento per ilè pari al 3,13%.