Borsa Milano cauta con gli altri mercati europei

(Teleborsa) -si muovono ancora all'insegna della, in risposa alle preoccupazioni per l'impennata dei prezzi delle materie prime e dell'inflazione. Peraltro il dato di aprile dell'Eurozona ha evidenziato una crescita inferiore al previsto, allentando un po' la tensione.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,213. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.834,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,57%.Sulla parità lo, che rimane a quota +110 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,92%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,13%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,62%, e resta vicino alla parità(-0,03%).Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 24.400 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 26.704 punti, sui livelli della vigilia.Sulla parità il(+0,02%); come pure, senza direzione il(-0,11%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,13%),(+1,94%),(+1,74%) e(+1,57%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,07%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,65%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,43%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,51%.Tra i(+5,38%),(+4,83%),(+2,50%) e(+2,26%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,89%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,62%.Affonda, con un ribasso del 2,54%.Crolla, con una flessione del 2,31%.