Calo per il settore utility italiano (-0,74%), netto calo registrato da Falck Renewables

(Teleborsa) - Iltermina la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l'Ilha chiuso a 41.587,6, in calo dello 0,74% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina la seduta poco mosso a 378, dopo aver avviato la seduta a 378.Tra i titoli del, andamento annoiato per, che chiude la sessione in ribasso dello 0,52%.Tra le medie imprese quotate sul, aggressivo ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 5,96%.Ribasso scomposto per, che archivia la sessione con una perdita secca del 3,60% sui valori precedenti.Giornata incolore per, che chiude la giornata del 12 maggio con una variazione percentuale negativa dello 0,66% rispetto alla seduta precedente.