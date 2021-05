Coprifuoco, vacanze: 4 milioni di italiani partiranno solo se sarà eliminato

(Teleborsa) - Si inizia a parlare di, ma sono ancora molte le incognite sulla prossima stagione estiva, prima fra tutte il: proprio a causa di questa norma quasinon hanno ancora deciso se fare le ferie o se restare a casa e solo se la limitazione verrà eliminata partiranno. Il dato arriva dall’indagine commissionata da Facile.it e realizzata da mUp Research e Norstat su un campione rappresentativo della popolazione nazionale.Dalla decisione del Governo su questa limitazione potrebbe quindi dipendere, almeno in parte, il bilancio dellaper il, comparto che è stato già pesantemente colpito dalla pandemia: secondo i dati di, nel 2020 la perdita economica per l’intero settore, considerando il totale consumi turistici interni, è stimata intorno ai 240 milioni di euro al giorno.Guardando più da vicino il campione di rispondenti che, se confermato il coprifuoco, non farà le vacanze, emerge che i più preoccupati dalle limitazioni d’orario sono risultati essere gli uomini (40,8% rispetto al 29,3% del campione femminile). Analizzando i rispondenti su, invece, i più condizionati dalla presenza del coprifuoco sono risultati essere i residenti nelle regioni del Nord Est (43,1%) e del Nord Ovest (37,9%).