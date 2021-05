Eventi e scadenze del 12 maggio 2021

Esprinet

Acea

Acsm-Agam

Aedes

Banca Carige

Biesse

Caleffi

Cerved Group

Cerved Group

De' Longhi

De' Longhi

Emak

ENI

Euro Cosmetic

Falck Renewables

Falck Renewables

Guala Closures

Guala Closures

Hera

Jack In The Box

Mediaset

Orsero

Pan American Silver

Philogen

Pininfarina

Pirelli

Poste Italiane

Promotica

Rosss

Saras

Sit

Sit

Technogym

Technogym

Terna

Terna

Tesmec

Tesmec

Tinexta

Tod's

Tod's

Toscana Aeroporti

Txt E-Solutions

(Teleborsa) -G20 - Secondo Development Working Group Meeting - Roma- Appuntamento: Partecipazione alla TP ICAP Midcap Conference organizzata da Midcap PartnersBCE - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a FrancoforteIEA - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioTesoro - Asta BOT- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2021- CDA: Approvazione della relazione consolidata del primo trimestre 2021- Assemblea: Bilancio- CDA: Esame dei risultati del gruppo al 31 marzo 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati al mercato finanziario- CDA: Esame ed approvazione delle informazioni periodiche aggiuntive al 31 marzo 2021- Assemblea: Relazione finanziaria annuale 2020- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2021- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call e presentazioni in audiowebcasting dei risultati alla comunità finanziaria- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili del Gruppo Poste Italiane alla comunità finanziaria- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020- CDA: Approvazione dell'informativa periodica aggiuntiva al 31 marzo 2021- Appuntamento: Conference call con il mercato in modalità virtuale, a cui parteciperà il top management dell'azienda- CDA: Informativa non sottoposta ad attività di revisione sull’andamento dei ricavi consolidati nel primo trimestre dell’esercizio 2021- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- Appuntamento: Conference call per la presentazione al mercato dei dati economico-finanziari- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei risultati finanziari- CDA: Approvazione dei dati di vendita relativi al primo trimestre 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021