Giornata da dimenticare per il mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

finanziario

beni industriali

Salesforce.Com

Nike

Home Depot

Travelers Company

American Express

Chevron

Baidu

Activision Blizzard

Nxp Semiconductors N V

Netflix

Henry Schein

Seagate Technology

Dollar Tree

NetApp

(Teleborsa) - Segno meno in chiusura per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite. I mercati scontano ancora l'impennata dei prezzi delle materie prime e dell'inflazione e temono mosse a sorpresa delle banche centrali. Ilaccusa una discesa dell'1,36%; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che archivia la seduta a 4.152 punti, in calo dello 0,87%. Sulla parità il(-0,06%); in ribasso l'(-0,78%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-2,56%),(-1,67%) e(-1,44%).Tra i(+0,82%) e(+0,52%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,01%.In caduta libera, che affonda del 2,99%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,63 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,59%.Tra i(+3,42%),(+2,33%),(+1,86%) e(+1,72%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,11%.Sensibili perdite per, in calo del 2,87%.In apnea, che arretra del 2,78%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,69%.