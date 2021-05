Le Borse europee chiudono la seduta in positivo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Dopo un deciso calo in corrispondenza dell'uscita dei dati sull'inflazione USA , i listini azionari europei accelerano ela seduta odierna. Buona anche la performance di. Intanto, il mercato USA segna un andamento in rosso.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,55%. L'è in calo (-0,76%) e si attesta su 1.823,4 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,42%.Invariato lo, che si posiziona a +111 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,98%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,20%, tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,82%, eè stabile, riportando un moderato +0,19%.Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche chiude a +0,23%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 26.768 punti.Poco sopra la parità il(+0,35%); consolida i livelli della vigilia il(-0,12%).di Milano, troviamo(+3,37%),(+2,93%),(+2,07%) e(+1,71%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,43%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,35%.In caduta libera, che affonda del 2,04%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,29%.del FTSE MidCap,(+7,07%),(+5,26%),(+4,55%) e(+4,10%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,96%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,6 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,23%.Sensibili perdite per, in calo del 2,83%.