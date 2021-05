Mercati cauti. Milano si allinea

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in previsione anche di un'altra seduta negativa a Wall street, in attesa dei dati sull'inflazione USA.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,213. L'è sostanzialmente stabile su 1.834,6 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,16%.Sulla parità lo, che rimane a quota +110 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,92%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,26%,avanza dello 0,40%, e poco mosso, che mostra un -0,12%.Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03% sul; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 26.706 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Poco sopra la parità il(+0,21%); pressoché invariato il(+0,02%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,16%),(+1,62%),(+1,20%) e(+1,11%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che cede il 3,10%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,37%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,36%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,10%.del FTSE MidCap,(+5,23%),(+3,95%),(+3,76%) e(+1,77%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -4%.Affonda, con un ribasso del 2,99%.Crolla, con una flessione del 2,72%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,62%.