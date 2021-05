PNRR, Bonomi: grande opportunità per modernizzare sistema Italia

(Teleborsa) - Con il"il nostro Paese, dopo questache ha messo inha l'opportunità di ripartire con molte risorse messe a disposizione nell'ambito del programmaLo ha detto il presidente di Confindustria,in occasione di un convegno organizzato da Accredia e Censis sottolineando che "questeche deve risolvere alcuni nodi di"Lasarà coinvolta in maniera, ha spiegato il numero uno degli Industriali aggiungendo: "per cogliere questaoltre a presentare progetti concreti e sostenibili, abbiamo però la necessità di potersu processi autorizzativi semplici e veloci che, da una parte, ci permettano di contribuire allae, dall'altra di nonPer il leader di Confindustria "non bastano buoni progetti ma è fondamentale poter disporre diche evitino di dare fondi a chi non rispetta le regole". Secondo Bonomi "lea disposizione devono essere indirizzate solo alle imprese in regola, con i requisiti definiti, evitando che si generi una competitività falsata per l'accesso agli incentivi". Ecco perchè "la certificazione accreditata rappresenta una soluzione importante a disposizione delle aziende e della", ha spiegato.