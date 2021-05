Ponte sullo Stretto, Giovannini: relazione tecnica inviata in Parlamento

(Teleborsa) - Il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibileè tornato sul tema del. "Oggi ci sono alcune condizioni diverse rispetto al progetto originario, dal punto di vista economico, normativo e trasportistico – ha spiegato in un'intervista a La Stampa – Ad esempio, c'è la novità della linea ferroviaria ad alta velocità", inserita nel Piano di Ripresa e Resilienza."Ladella commissione istituita al ministero è stata inviata al Parlamento", ha dichiarato. "Vengono scartate le ipotesi dei tunnel, mentre si suggerisce di fare unosulle soluzioni del ponte a una o a più campate. In quest'ultimo caso servono anche analisi sismiche, perché la posizione del ponte sarebbediversa, più vicina a Reggio Calabria e a Messina". Il ministro ha ricordato che "sulla base di questa relazione ci sarà un", invitando "a discutere sui fatti e a prendere decisioni informate, abbandonando il dibattito ideologico a cui abbiamo assistito in passato"."Ci sarà unatra le forze politiche, in Parlamento e nell'opinione pubblica, poi si deciderà se fare o meno questo studio di fattibilità", ha aggiunto il ministro.