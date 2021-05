Trasporti, Assoferr entra nel sistema Conftrasporto-Confcommercio

(Teleborsa) - L'annuncia il suo ingresso nel sistema, allargando i suoi orizzonti e contribuendo a rafforzare il posizionamento della Federazione sui temi multimodali."Siamo molto soddisfatti dell'ingresso di un'associazione così rilevante in seno alla nostra Confederazione – commenta il–. Questa realtà rappresenta una modalità fondamentale della logistica. Salutiamo il suo arrivo con particolare gioia perché avviene nell'anno europeo della ferrovia, e in vista di un evento molto partecipato come quello di Pietrarsa, voluto e ideato da Assoferr. In vista di questa ricorrenza, è importante il lavoro che effettueremo insieme. Questo ci consentirà di proseguire, sempre più forti, nel cammino di rappresentanza, guardando allo sviluppo del settore in tutte le sue modalità, e dando forma concreta a quel principio di transizione green cui tutti aspiriamo. Con l'adesione di Assoferr, Conftrasporto si pone sempre più come l'unica rappresentanza di sistema del mondo del trasporto. Dopo la fase pandemica anche il mondo associativo dovrà mutare i propri orizzonti e puntare a dare rappresentanza per attività complessiva anziché rispetto alla dimensione aziendale"."Siamo orgogliosi e contenti di questo nuovo percorso avviato in seno a Conftrasporto, sempre più convinti dell'importante ruolo che può svolgere il trasporto ferroviario merci sia esso intermodale che convenzionale, a supporto dell'industria e della distribuzione" afferma ilNata nel 2000 dalla fusione di altre associazioni storiche presenti fin dagli anni '50,L'associazione annovera tra i suoi associati importanti società, anche multinazionali, tra detentori di carri merci, officine ed ECM (Soggetti Responsabili della Manutenzione), officine di manutenzione di rotabili, operatori del trasporto convenzionale ed intermodale, MTO (Multi Transport Operator).