Webuild, controllata Lane si aggiudica contratto a Kansas City

Gruppo Webuild

(Teleborsa) -, controllata statunitense del, assegnato dallo U.S. Army Corps of Engineers del valore diIl progetto di sostenibilità ambientale permetterà dio superamenti degli argini nel cuore dei distretti industriali e commerciali di, contribuendo acirca 27.000del valore complessivo di oltre 10 miliardi di dollari, inclusa una delle più grandi reti di scali ferroviari degli Stati Uniti.I lavori previsti dal contratto includonodi circa 4 piedi (oltre un metro), sostituzioni e modifiche degli stessi, la realizzazione di loro nuove sezioni e numerose strutture di chiusura di paratoie situate negli stati del Kansas e Missouri per una lunghezza di circa 17 miglia delle unità Argentine, Armourdale e del Central Industrial District (CID) Levee sul fiume Kansas., con inizio nel giugno del 2021, dovranno essere