Aeffe, segnali di ripresa in 1° trimestre 2021. Crescono ricavi e marginalità

Aeffe

(Teleborsa) -, gruppo quotato sul segmento STAR e attivo nel settore della moda e del lusso, ha chiuso il primo trimestre del 2021 conconsolidati pari a 80,1 milioni di euro, in aumento del 5,2% (a cambi costanti) rispetto ai 76,2 milioni di euro del primo trimestre 2020. L'è stato pari a 14,1 milioni di euro, rispetto agli 8,6 milioni dei primi tre mesi dello scorso anno (+64%). L'di gruppo si è attestato a a 3,8 milioni di euro, rispetto all'utile di 4 migliaia di euro del primo trimestre 2020."Riteniamo che i risultati approvati oggi costituiscano un segnale positivo, prodromico ad una progressiva ripresa, dopo un lungo periodo di restrizioni a livello globale legato alla pandemia - ha commentato il- Il gruppo ha reagito prontamente sul versante dell'offerta, proponendo collezioni distintive più focalizzate e orientate a principi di sostenibilità in termini di processo produttivo e durata d'uso. Siamosia per l'ottimo riscontro ottenuto con la campagna vendite AI 2021-22, che ha registrato un incremento del 12%, che per la crescita del canale online".L'comprensivo dell'effetto IFRS 16 è pari a 142,7 milioni di euro, rispetto ai 149,6 milioni di euro al 31 marzo 2020, con un miglioramento di 6,9 milioni di euro. "Il forte miglioramento dell’'ndebitamento deriva da un'attenta gestione del capitale circolante netto attuata dal gruppo", sottolinea Aeffe. Indebitamento finanziario al 31 marzo 2021, al netto dell’effetto IFRS 16, pari a 57,3 milioni di euro. Ladella stagione Autunno/Inverno 2021 segna un +12% rispetto alla corrispondente stagione dello scorso anno.