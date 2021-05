Alla deriva la Borsa americana

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata nera per la Borsa di New York, che affonda con una discesa dell'1,99%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata lunedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per l', che si ferma a 4.063 punti, ritracciando del 2,14%.In forte calo il(-2,62%); sulla stessa linea, pesante l'(-2,07%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-3,28%),(-2,86%) e(-2,54%).del Dow Jones,(+0,64%) e(+0,63%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,20%.Crolla, con una flessione del 3,60%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,94%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,64%.Tra idel Nasdaq 100,(+1,24%) e(+1,19%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -9,44%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 7,02%.In caduta libera, che affonda del 5,87%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,53 punti percentuali.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 490K unità; preced. 498K unità)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 0,6%; preced. 1,2%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. 9,8%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 27,7%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0,6%; preced. 2,1%)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 1%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 1,1%; preced. 1,4%).